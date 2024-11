Regionali, parata finale dei big. Arrivano Conte e Schlein . Ma i due leader si ’eviteranno’

Alleati sì. Ma guai a farsi vedere insieme, dopo la disfatta alle regionali in Liguria. Sarà forse per questo che a Rimini, così come in altre tappe della campagna elettorale, Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno deciso di stare alla larga l’una dall’altro. La segretaria nazionale del Pd sarà sicuramente a Rimini sabato sera: ieri è arrivata la conferma. E poche ore prima il M5s ha annunciato le tappe di Conte, che sarà venerdì a Rimini (poi a Ravenna) e sabato a Ferrara, Reggio Emilia e Bologna.

Il leader del M5s arriverà a Rimini in mattinata. La prima tappa a Ecomondo (venerdì è la giornata conclusiva della manifestazione). "Un evento – osserva il senatore riminese Marco Croatti – che rappresenta un’opportunità di confronto su alcuni temi cruciali come l’economia circolare, le energie rinnovabili e la salvaguardia del territorio". Dopo la visita a Ecomondo Conte passerà l’ora di pranzo in un bar alle Celle, insieme ai candidati riminesi del M5s alle regionali Maria Angela Bigoli, Alberto Nicolini, Simona Domeniconi e Federico Lepore. "Il presidente Conte e i candidati incontreranno gli attivisti e diversi rappresentanti delle realtà locali". L’incontro, che si terrà a partire dalle 13,30 presso il bar dei Portici (in viale XXIII Settembre 1845) "sarà un’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità del territorio, ascoltare le istanze della comunità e approfondire questioni rilevanti per Rimini e l’Emilia Romagna".

Il giorno dopo a Rimini sarà la volta di Elly Schlein. Ieri al Pd è arrivata la conferma: la segretaria nazionale dei dem sarà ospite della festa che si terrà alla sera nell’arena Francesca da Rimini. La manifestazione partirà intorno alle 20: sul palco i candidati del Pd e la Schlein, per tirare la volata a Michele de Pascale e alla coalizione di centrosinistra. De Pascale stesso farà, sabato, diverse tappe nel Riminese: sarà a Santarcangelo, Bellaria, Cattolica e Rimini, dove (alle 15) interverrà al cinema Fulgor, all’incontro organizzato da Alleanza verdi sinistra. Insieme a de Pascale ci saranno i candidati riminesi di Avs e il segretario nazionale Nicola Fratoianni.

Manuel Spadazzi