Regionali, volata finale con i big. La Lega porta Salvini e Giorgetti. Il Pd spera nella visita della Schlein

Tutto in 11 giorni. In una campagna elettorale fin qui fiacca, a Rimini i partiti provano a giocarsi il tutto per tutto per le regionali in questi ultimi 11 giorni prima del silenzio elettorale. Una volata finale che vedrà sfilare leader e ministri. A partire dalla Lega. Oggi è atteso a Riccione, per un aperitivo con i candidati e i sostenitori, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli: il ritrovo è alle 19 al ristorante Napizz in viale Ceccarini. E sarà soltanto l’inizio. "Porteremo qui numerosi big del partito – assicura Jacopo Morrone, il segretario della Lega in Romagna – Tra pochi giorni (il 9 novembre) avremo il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. E verrà anche Matteo Salvini. Stiamo definendo le date". Il segretario della Lega e ministro delle infrastrutture sarà sicuramente l’11 a Bologna, insieme alla premier Giorgia Meloni e al ministro degli esteri Antonio Tajani, alla festa per la chiusura della campagna elettorale di Elena Ugolini, candidata presidente del centrodestra. A Rimini la Meloni non verrà ma Fratelli d’Italia conta di portare qui comunque alcuni sottosegretari e altri esponenti del governo. "Di sicuro avremo Giovanni Donzelli questo sabato a Riccione", annuncia Nicola Marcello, il candidato capolista di FdI. E Forza Italia? Oggi il ministro Gilberto Pichetto Fratin è a Rimini, ma per il taglio del nastro di Ecomondo. Venerdì per la campagna elettorale "portereremo Paolo Zangrillo, ministro alla pubblica amministrazione. E sabato – fa il punto Antonio Barboni, coordinatore degli azzurri – avremo il senatore Maurizio Gasparri".

Nel Pd è atteso il ritorno dell’ex presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che il 27 ottobre era stato ospite dell’evento per Alice Parma, uno dei candidati del Pd. Ieri è stata la volta dell’ex ministro Livia Turco, che ha partecipato agli incontri con i candidati Emma Petitti e William Raffaeli. Il Pd sta lavorando per portare a Rimini anche la segretaria nazionale Elly Schlein. Non c’è ancora l’ufficialità, ma i dem sono certi che Schlein verrà. Sabato al Fulgor si terrà invece l’incontro organizzato da Alleanza verdi sinistra con il segretario nazionale del partito, Nicola Fratoianni, e il candidato presidente del centrosinistra Michele de Pascale.

Manuel Spadazzi