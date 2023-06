Regione Emilia-Romagna, Bonaccini attaccato da Spinelli per "ritardo" nell'elaborazione degli elenchi

"Con più di due settimane di ritardo la Regione Emilia-Romagna di Stefano Bonaccini ha

rilasciato gli elenchi degli interventi da svolgere, gli stessi documenti che diceva essere pronti da tempo". La senatrice Domenica ’Mimma’ Spinelli (Fratelli d’Italia) torna all’attacco sul post alluvione. "Gli elenchi non erano già pronti?

Ma soprattutto: perché in questi documenti ci sono rimborsi per interventi antecedenti all’alluvione?" "I ripetuti attacchi al Governo – chiosa – risultano ancora più ridicoli: basti pensare alla gestione della ricostruzione del terremoto, che dopo 11 anni non accenna neppure a chiudersi e la cui emergenza Bonaccini è commissario, e alle varie alluvioni per cui da anni la popolazione aspetta risarcimenti".