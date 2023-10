Registrato il killer. Una voce maschile saluta Pierina prima dell’omicidio

Prima il saluto, poi le coltellate. Prima quel "ciao", pronunciato da una voce maschile, preludio alle urla di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni straziata dai 17 colpi inflitti probabilmente dalla stessa persona che, un attimo prima, l’aveva salutata. Quella voce maschile e quel breve saluto sono quanto è emerso sinora dalla registrazione della telecamera di videosorveglianza installata da un privato nel proprio garage, nel sotterraneo del condominio di via del Ciclamino 31. Una telecamera che da giorni è oggetto di attente analisi da parte degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, e che ora oltre alle grida di dolore di Pierina ha restituito agli inquirenti un nuovo elemento.

PUNTO DI SVOLTA

Non sarebbe nitido il suono della voce maschile, ma si riesce ad intuire quel "ciao" rivolto alla 78enne rientrata a casa alle 22.08 da un incontro di preghiera alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova a Bellariva. Una voce estranea poco prima delle urla, anch’esse captate dalla telecamere su cui gli investigatori stanno compiendo sforzi tecnici tesi a pulire il più possibile l’audio isolando tutti i suoni contenuti all’interno: dal rumore dell’apertura o chiusura della porta tagliafuoco ai sonori ambientali, sino alle grida di Pierina e, ora, anche la voce del killer.

RILIEVI SUL POSTO

Ed è proprio per associare alla pronuncia di quel "ciao" il volto dell’assassino ancora ignoto che anche martedì sera, dalle 22.30 alle 23.30 circa, per un’ora il personale della Squadra mobile è tornato in via del Ciclamino 31. Per la precisione, i poliziotti in massa e diretti sul posto dal vice questore aggiunto Dario Virgili si sono concentrati proprio nell’area dei garage sotterranei del palazzo. Qui gli investigatori hanno compiuto dei rilievi fonometrici. Raccolto quindi materiale utile per raffinare ancora di più l’audio principe di questa inchiesta, ossia appunto la registrazione della voce del presunto killer di Pierina nel momento in cui l’uomo la saluta. Poco prima di aggredirla e ucciderla a coltellate.

L’ARRIVO DEL FRATELLO

Martedì sera in via del Ciclamino la presenza dei poliziotti per eseguire i rilievi – nello stesso giorno e alla stessa ora circa in cui due settimane prima è avvenuta la registrazione originale della telecamera di sorveglianza di un garage – ha "spaventato" anche la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, scesa nei box auto per capire costa stesse succedendo e dopo poco raggiunta a casa dal fratello Loris, che ha incrociato la strada proprio delle forze dell’ordine a sbarrare il passaggio della rampa per i garage.

I PROSSIMI PASSI

Nell’attesa che sui tavoli della Procura arrivino i risultati del test del Dna, la voce del presunto killer captata dalla telecamera rappresenta una delle svolte più rilevanti all’interno del giallo di via del Ciclamino, per cui a due settimane dal delitto non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati. Ma la registrazione adesso potrà essere ancora più utile, se dai laboratori romani della polizia scientifica si riuscirà ad ottenere un suono più nitido di quello originale. All’esito dei rilievi tecnici, se dovesse essere confermata la voce maschile e il saluto confidenziale, si rafforzerebbe dunque l’ipotesi che l’omicida è una persona conosciuta e in confidenza con la vittima. Avvalorando quella ’pista familiare’ prediletta dagli inquirenti sin dalle prime ore dopo il ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli.