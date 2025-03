Regole e orari per il nuovo skatepark

Aprirà a breve il nuovo skate park di Santarcangelo, realizzato al parco ’Francolini’. I lavori, in ritardo, sono finalmente ultimati: presto l’inaugurazione. Intanto venerdì sera l’assessora allo sport Angela Garattoni ha presentato in consiglio il regolamento per l’utilizzo dello skatepark, che prevede limitazioni orarie per una migliore convivenza con i residenti e la possibilità di eventi e corsi. Come per il centro giovani all’ex scuola del Bornaccino, il nome dello skate park sarà scelto dai ragazzi. Il regolamento è stato approvata con i voti della maggioranza e di Fratelli d’Italia, astenuti i consiglieri di Alleanza civica e Berlati. "Ma come faranno i vigili, che hanno già tanto a cui pensare, a verificare il rispetto degli orari? – attacca Gabriele Stanchini di Alleanza civica – Era meglio recintare lo skatepark per renderlo così fruibile solo negli orari consentiti, e dotarlo di telecamere".