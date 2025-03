Regole più stringenti per i pensionati

Reddito annuale da 50mila a 120mila euro. Cambiano le regole delle residenze atipiche per i pensionati. Diventano più stringenti. Non mancano in Commissione Territorio i botta e risposta sulla questione, ma più in generale su quella legge che prevede interventi straordinari per l’emergenza casa. Viene illustrata la nuova versione proposta dalla maggioranza sulle residenze atipiche. Si alzano i parametri per la residenza per pensionati portando da 50mila a 120mila euro il reddito annuale per presentare richiesta, con l’aggiunta di avere 300mila euro di patrimonio mobiliare nel sistema bancario sammarinese, dimostrabile per tutta la durata della residenza. Oggi il parametro è di 500mila euro ma è alternativo al reddito. "Vogliamo alzare i parametri – spiega il Segretario Matteo Ciacci – per i residenti atipici la cui offerta è tra le motivazioni che hanno portato ad avere un sistema degli affitti drogato che ha reso difficoltoso l’accesso a tanti giovani".