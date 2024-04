"Relazione di cura ed esperienze di bene", nuovo incontro dell’Ufficio Pastorale per la Salute

con il Vescovo Nicolò e gli operatori della sanità

Tre esperienze e dialogo.

Organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, martedi 16 aprile 2024, alle ore 19, in Sala Manzoni, a Rimini (via IV novembre, 37), nuovo incontro con il Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi, con gli Operatori della Sanità e del Sociale e tutti coloro che sono interessati alla relazione di cura.

Lo scopo di questa iniziativa (aperta a tutti), come di quella precedente del 21 novembre 2023, è quello di condividere le esperienze di bene che - pur nella difficoltà - ci si trova a vivere nella propria professione, al fine di sostenersi in queste attività quotidiane così delicate.

Dopo un canto iniziale, seguirà la lettura della parabola evangelica del Buon Samaritano e il commento del Vescovo Nicolò.

Sono poi previste tre testimonianze di lavoro in diversi luoghi di cura e successivamente si aprirà il dialogo: tutti i presenti potranno raccontare la propria esperienza e porre eventuali domande.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale- musicale.