Relazione segreta finisce in estorsione. Condannato 71enne

Una lunga relazione clandestina, durata dieci anni, si è conclusa con una condanna per estorsione. È quanto accaduto a un 71enne di Cesenatico, protagonista di una storia d’amore con una 49enne riminese, assistita dallo studio legale Caroli. I due si erano conosciuti nel 2007, e per un decennio la donna aveva aiutato economicamente l’uomo, arrivando a versargli quasi 100mila euro tra contanti, bonifici e assegni. Quando la donna ha iniziato a parlare di matrimonio, lui ha cominciato ad accampare scuse e, alla fine, la relazione è naufragata nel 2017. A quel punto la donna ha chiesto la restituzione del denaro, ma l’uomo ha continuato a chiederne altro, arrivando perfino a minacciarla. Spaventata, lei si è rivolta ai carabinieri, denunciandolo per estorsione. Le indagini hanno smascherato l’intera vicenda e l’uomo è stato rinviato a giudizio. Nel 2020 il Tribunale di Rimini lo ha condannato con rito abbreviato a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni, oltre al risarcimento dei danni. Sentenza confermata ora anche in Appello.