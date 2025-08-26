Remember Bandiera Gialla alla festa di Torraccia

Un ultimo weekend di agosto ricco di musica e ricordi grazie alla tradizionale Festa di Torraccia. Appuntamento sabato e domenica al Parco Montelupo. E sabato approderà per la prima volta a San Marino il Remember Bandiera Gialla, direttamente dalle colline di Covignano. Alle 19 cena con paella in piazza (prenotazione obbligatoria entro domani al numero di telefono 331-7185376). In alternativa stand gastronomici con piada, prosciutto e patatine. Alle 20 dj Mr Lori G scalderà la piazza con le hit dagli anni 80 ad oggi, per continuare poi alle 22 con lo storico dj Enzo Persueder fino a notte. Durante la serata sarà disponibile il servizio di navetta gratuita.

Poi domenica si partirà dal pomeriggio con gli stand gastronomici aperti dalle 17 con menù a scelta tra strozzapreti, cotiche e fagioli, trippa nostrana, salsiccia, prosciutto, piada, patatine, insalata, gratè, crostata e naturalmente Sangiovese. Dalle 17.30 fino a mezzanotte sarà ospite l’orchestra Lia e Daniele Tarantino. Ma non è finita perché la festa di Torraccia prevede anche un programma religioso. Venerdì è prevista la santa messa con fiaccolata alle 20, sabato la messa prefestiva alle 19 e domenica l’appuntamento è alle 11, sempre alla chiesa della Madonna della Neve di Torraccia. Durante tutta la festa sarà disponibile il servizio bar, giochi per bambini, ruota della fortuna e la bancarella di beneficenza della Fosca.

La Festa di Torraccia è organizzata dalla Cooperativa Montelupo in collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano e si avvale del prezioso supporto dei suoi sponsor e dei tanti volontari da giorni al lavoro perchè tutto sia perfetto. Il programma completo della festa si potrà vedere sulla pagina Facebook della Cooperativa Montelupo e @torraccia__eventi su Instagram per rimanere aggiornati sulle ultime novità.