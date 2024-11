Ren Auto domina. Schiantata Parma

Netta vittoria per la Ren-Auto Happy Basket Rimini nel testacoda con Parma. Le rosanero di coach Maghelli vincono 77-47 comandando per lunghi tratti dell’incontro e scappando via soprattutto a partire dal secondo quarto. È in quel momento, dopo i primi dieci minuti chiusi sul 18-12, che la Ren-Auto genera il primo sprint. Molto bene, dopo il ventello con la Valtarese, la giovane Caterina Pratelli, che firma 18 punti giocando con sempre maggiore autorità e trovando le soluzioni più corrette. Nella ripresa le riminesi allungano grazie alla consueta di difesa di ferro a una Benicchi che trova punti in striscia tra terzo e quarto periodo. Una gara chiusa in scioltezza dalla Ren-Auto, con buone prestazioni da parte di tutte le giocatrici scese in campo. Il tabellino dell’Happy: Tiraferri, Novelli 7, Mongiusti 10, Capucci 4, Pratelli 18, Pignieri 11, Fera 2, Benicchi 20, Bollini, Borsetti, Monaldini, Cardelli 5. All.: Maghelli. "Siamo partite un po’ molli – spiega il capoallenatore delle riminesi, Andrea Maghelli – con qualche disattenzione in difesa che ha permesso a Parma di prendere fiducia e di andare in vantaggio. Una volta entrate in ritmo abbiamo cominciato a difendere forte e in attacco ci sono venute le cose che volevamo: a quel punto la partita è andata come volevamo noi e abbiamo giocato in controllo fino alla fine". La Ren-Auto tornerà in campo sabato 30 sul campo della capolista Cavezzo in un test decisamente di altissimo livello, valevole per la decima giornata d’andata di questo girone emiliano-romagnolo di Serie B. Palla a due alle 18.30. La classifica: Cavezzo 18; Puianello 16; Ren-Auto Happy Basket Rimini, Magika Castel San Pietro e Basket Fiore Valdarda 12; Basketball Sisters e Cesena 10; Fidenza, Valtarese, Faenza Basket Project e Bsl San Lazzaro 8; Scandiano 6; Peperoncino Bologna 4; Magik Rosa Parma 2; Vis Rosa Ferrara e Basket Rosa Forlì 0.