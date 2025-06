Renata Livi entra nel ‘club’ dei centenari di Misano Adriatico

Renata Livi entra nel club dei centenari di Misano (6 donne e un uomo). È stata ricevuta nel tardo pomeriggio di mercoledì dal sindaco Fabrizio Piccioni, in municipio. Renata Livi è nata il 4 giugno 1925 a Misano Monte, nel ghetto di Cà Andrino, da una delle famiglie storiche del luogo conosciuta con il soprannome ‘Minghèt’. Forte e generosa, è sempre stata un punto di riferimento per la sua famiglia. Negli anni difficili della guerra lavorò all’aeroporto di Santa Monica, cucendo le divise dei militari per guadagnare qualche lira.