Renata Tosi:: "Sempre assolta non mi arrendo"

"Sono sempre stata assolta". Renata Tosi, oggi consigliere, ieri sindaco della città in due legislature, ribatte: "Non mi arrendo e lotterò sempre per la libertà". Il caso contestato è quello che si riferisce ai rimborsi ottenuti dalla ex sindaca per le spese legali relative a tre procedimenti penali avuti nel periodo in cui guidava il municipio. Per i tre procedimenti ha ottenuto dal Comune 87mila euro, ma la compagnia assicurativa dell’amministrazione che copre in questi casi ha ritenuto di non rifondere le cifre al municipio perché secondo la compagnia non vi sarebbero i presupposti di legge. Anche secondo l’attuale amministrazione comunale quei rimborsi non andavano dati, così il municipio guidato da Daniela Angelini ha deciso di proporre un’azione legale davanti al tribunale di Rimini per riprendersi i denari. Per Renata Tosi tutto ha origine con il ‘peccato originale’ che si chiama Trc. Nove giorni dopo la vittoria alle elezioni nel 2014, "precisamente il 17 giugno, ci fu la prima denuncia". Nel cantiere del Trc cadevano pini sotto i colpi delle ruspe. "Intervenni per calmare gli animi ed evitare che qualcuno si potesse far del male. Loro mi hanno denunciata e sono così andata a processo con tanti altri amici e assolta. Sono poi continuate le denunce sia in sede penale che alla Corte dei Conti sempre per il Trc. Denunce e avvocati pagati dai cittadini per fermare la mia azione politica. Sono sempre stata assolta. Quando un amministratore pubblico è a processo per attività pubblica la legge prevede il rimborso delle spese legali se logicamente l’amministratore è assolto. A Riccione il Comune ha quindi pagato per i processi di Pierani, di Imola, di Pironi. Però ora che deve pagare i miei per i quali sono stata assolta le legge non va più bene e mi fanno causa. Due pesi due misure. Fare politica in tribunale e segno di grande debolezza e voler eliminare il proprio avversario politico".