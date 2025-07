Renzi, 40 anni da consigliere: "Pronto a nuove battaglie per l’interesse della gente"

Tornerà molto presto sui banchi del consiglio comunale. E "continuerò a dare battaglia, come ho sempre fatto in questi anni", assicura Gioenzo Renzi. Il capogruppo di Fratelli d’Italia (in convalescenza a casa dopo un intervento) ha da poco tagliato un traguardo importante: è da 40 anni in consiglio comunale. Una storia di passione politica e impegno per la città, la sua, cominciata nel maggio 1985, quando Renzi, con 463 preferenze, fu elettoper la prima volta consigliere comunale. Da allora non ha più lasciato l’aula (tranne un breve periodo) anche quando ha ricoperto altri incarichi, come quello di consigliere regionale tra il 2005 al 2010. Ex dipendente di banca in pensione (ha lavorato per 40 anni), Renzi è il decano riminese di Fratelli d’Italia, di cui è stato tra i fondatori. Un consigliere arcigno, ma appassionato e competente. Un politico di razza che conosce bene Rimini, i suoi pregi e i suoi difetti.

Doti che gli riconoscono anche i rivali, a partire dal sindaco Jamil Sadegholvaad. Che ha voluto così rendere omaggio a Renzi, per i suoi 40 anni in consiglio. "Non so se esista una statistica ufficiale, ma credo di non sbagliare se dico che una longevità così elevata e quasi ininterrotta in consiglio comunale abbia pochi eguali in Italia". "Da Renzi – continua Sadegholvaad – mi dividono tantissime cose e altrettante visioni della vita e della politica. Ma ho sempre avuto rispetto per Gioenzo, la sua passione politica, la capacità di lavoro, l’abilità con cui a volte ti insidia nel merito... Un consigliere che in 40 anni di attività sui banchi ha sempre saputo interpretare con impegno un ruolo delicato e difficile". Parole che emozionano Renzi: "Ringrazio il sindaco per aver ricordato il mio impegno in consiglio comunale, che conduco con passione e coerenza dal 1985. E ringrazio tutti i riminesi che in questi anni hanno condiviso e sostenuto le mie battaglie, per l’interesse generale e mai di parte. Andrò avanti così, per migliorare la vita dei riminesi e il futuro di Rimini".

Manuel Spadazzi