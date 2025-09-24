Renzi e i 40 anni da consigliere: "Dopo Borgo Marina e il teatro mi preparo a nuove battaglie. Nel 2027 vinciamo noi se..."

Gioenzo Renzi è pronto a tornare in aula. E a festeggiare i suoi 40 anni in consiglio comunale. Era il 1985 quando il decano della destra riminese fu eletto consigliere per la prima volta. "Allora il sindaco era Massimo Conti, io ero nel Movimento sociale italiano. Presi 463 preferenze". Da allora "sono sempre stato rieletto, tranne che per un mandato (dal 1995 al 1999). Ho scelto di mantenere il ruolo di consigliere comunale anche quando fui eletto consigliere regionale (dal 2005 al 2010)". Qualche mese fa, il 12 maggio, il capogruppo di Fratelli d’Italia si è sottoposto a un delicato intervento di bypass coronarico. Dopo una lunga convalescenza, domani Renzi sarà di nuovo in consiglio.

Come sta dopo l’operazione?

"Meglio, anche se ancora un po’ affaticato. Mi ha fatto piacere in questi mesi ricevere manifestazioni di affetto e di vicinanza da tanti, anche da miei rivali politici. A partire dal sindaco Jamil Sadegholvaad".

In questi anni ha affrontato 13 giunte e 7 sindaci diversi: chi stima di più tra i suoi rivali?

"Se devo fare un nome, dico Alberto Ravaioli. Nonostante la diversità di vedute, è stato il sindaco con cui mi sono trovato più in sintonia. Quando ci rivediamo mi dice: se il teatro Galli ha riaperto com’era dov’era, il merito è stato anche tuo".

Quella del restauro del Galli è la battaglia di cui va più fiero?

"È stata una delle più importanti, non l’unica. Da 20 anni mi batto per Borgo Marina e non perché ci abito. La moschea è lì dal 2004, va spostata perché quella sede è inadeguata e siamo ancora alla ricerca di una soluzione. Nel quartiere sono spariti negozi gestiti da italiani, tanti riminesi sono andati a vivere altrove. Oggi Borgo Marina è il fallimento dell’integrazione. Mi sono battuto e continuerò a battermi per il recupero dell’anfiteatro. Sono stato il primo a chiedere il ’patto per la sicurezza’ a Rimini. Purtroppo i problemi restano: siamo una delle città in Italia con più furti e rapine (in percentuale), e dove la criminalità organizzata continua a fare affari".

Tra due anni a Rimini si torna a votare alle comunali: il centrodestra quante possibilità ha di vincere finalmente?

"Per essere competitivi, dobbiamo presentarci con un candidato sindaco che sia riminese, che conosca bene i problemi e abbia una chiara visione di città alternativa alla sinistra. Come ho fatto io contro Gnassi nel 2011, portandolo al ballottaggio".

Lei si ricandiderà in consiglio?

Nel 2027 avrà 81 anni...

"Tanti mi chiedono di ripresentarmi e io penso di farlo, con lo spirito di sempre: lavorare per il bene della mia città. Ho rifiutato di salire su molti treni, per svolgere il mio ruolo al meglio.

Le è mancata solo l’esperienza in Parlamento.

"Ma l’ho sfiorata più volte. La prima quando ero anche consigliere regionale: fu Gianni Alemanno a propormi la candidatura al Senato, c’erano buone possibilità di elezione. Ho detto ’no’ per restare in Comune e Regione".

Si sente un po’ l’underdog della politica riminese?

"Non ho rimpianti, sono sempre stato coerente. Ma oggi la politica cambia alla velocità della luce. Una volta le classi dirigenti erano frutto di esperienza e militanza. Questo non accade più in nessun partito. E si vede"

Manuel Spadazzi