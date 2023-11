Renzi: "Palazzo Lettimi ricostruiamolo com’era"

"Palazzo Lettimi: basta con gli interventi precari, si faccia la ricostruzione completa, dopo 80 anni dalla distruzione". Lo chiede il consigliere di FdI, Gioenzo Renzi. Che attacca il Comune, dopo l’annuncio della prossima sistemazione dell’area esterna, da riaprire al pubblico in estate. "Sarebbe solo la replica del cosiddetto ’giardino degli aromi’ – aggiunge Renzi – fallimento già sperimentato una decina di anni fa".

Palazzo Lettimi, ricorda il consigliere veterano, uno dei palazzi più belli d’epoca rinascimentale, risalente al 1508, venne donato da Giovanni Lettimi, nel 1902, al Comune di Rimini, dopo le distruzioni dei bombardamenti anglo-americani del dicembre 1943, le successive spogliazioni e demolizioni. "C ontinua ad essere trattato come un rudere, in uno stato di degrado, nel cuore della città". Renzi elenca i flop dei progetti di ristruttrurazione in collaborazione con l’Università, e quello con l’Agenzia delle Dogane. "Ricostruiamolo com’era dov’era – chiosa – i progetti originali e le foto d’epoca sono disponibili".