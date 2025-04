Repubblica Futura apre al confronto: "Ci aspettano sfide importanti"

Il movimento è nato nove anni fa. "Ma rappresenta un percorso politico di 30 anni", sottolinea il presidente di Repubblica Futura, Roberto Giorgetti. Al quale spetta il compito, al fianco della coordinatrice Mara Valentini e Maria Katia Savoretti, di presentare la terza assemblea congressuale del movimento che si terrà questa sera al Teatro Titano. "Un momento decisamente importante – sottolinea Valentini – Un momento nel quale ci poniamo in ascolto". Con una formula rinnovata rispetto agli scorsi anni. Repubblica Futura, infatti, si è già seduta al tavolo con sindacati e associazioni di categoria. E oggi, al Teatro Titano, ci sarà il confronto con la politica. "Al governo, o all’opposizione, in questi anni non ci sono mai mancati i contenuti – rimarca il presidente Giorgetti – Ma anche le proposte a favore del Paese. Paese che sta attraversando un momento complicato, fatto di sfide importanti da affrontare". Giorgetti mette sul tavolo i tempi dell’assemblea congressuale. "In primis l’accordo di associazione con l’Unione Europea non ancora compiuto. La situazione è difficile dal punto di vista del Bilancio dello Stato". Ma in prima linea c’è anche la denatalità, l’invecchiamento della popolazione. "E gli evidenti problemi – sottolinea – anche nel funzionamento delle nostre istituzioni. Parleremo di tutto questo in assemblea congressuale con lo spirito propositivo che ci contraddistingue. Non abbiamo problemi nel confrontarci con chiunque". "Abbiamo ascoltato la gente – sottolinea la coordinatrice Valentini – Abbiamo ascoltato le associazioni, abbiamo ascoltato le persone: questo è molto importante perché si chiama democrazia e democrazia partecipativa. Bisogna ripartire da qui, perché oggi la politica non ascolta, crea dei decreti, delle leggi senza ascoltare la gente". E Savoretti aggiunge. "Le nostre proposte, i nostri emendamenti sono stati quasi sempre respinti e ignorati per tutti gli ultimi provvedimenti, ma non smetteremo di presentarli". L’appuntamento è fissato per questa sera, dalle 20.30, al Teatro Titano con gli interventi dei rappresentanti dei partiti del Titano. Poi domani i lavori congressuali proseguiranno nella sede di Repubblica Futura.