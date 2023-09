Repubblica in campo per i bimbi malati

Domani sul Titano una giornata interamente dedicata ai più piccoli con approfondimenti sui temi dell’oncologia pediatrica. ’Sarà perché ti amo’ è la giornata voluta dalla Segreteria Turismo per sensibilizzare su temi particolarmente delicati e contemporaneamente far divertire, giocare e ballare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. A partire dalle 16 sarà aperta un’ampia area giochi per bambini con attrazioni gonfiabili, truccabimbi, attività di animazione, giostre e food-truck. Alle 18.30 sul palco allestito al Parco Ausa, si terrà la tavola rotonda dal titolo ’Tumori infantili, guarire si può’, durante la quale interverranno medici specialisti in oncoematologia pediatrica e neurochirurgia pediatrica provenienti dagli Istituti ospedalieri di Bologna, Rimini e San Marino. L’evento è gratuito e a offerta libera, il ricavato sarà devoluto ad associazioni oncologiche pediatriche.