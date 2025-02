Repulisti generale nel letto del fiume Uso

Repulisti generale nel letto e sugli argini del fiume Uso. Tonnellate di legna sono state rimosse e depositate temporaneamente nella zona della scarpata stradale all’uscita di Bellaria della Superstrada Adriatica. Non solo: sono stati posizionati "massi ciclopici" a consolidamento degli argini. Interventi di prevenzione, dei quali spesso poco si parla, ma che sono fondamentali per prevenire disastro. Sull’Uso sono stati fatti dalla Protezione civile della Regione Emilia Romagna. I massi sono stati sistemati in particolare, segnala l’amministrazione comunale, sui due argini, destro e sinistro, all’altezza della curva del fiume nel primo tratto a monte della via Ravenna.

Procede intanto il lavoro che ha visto l’innalzamento del muro di contenimento del fiume in zona Palacongressi, in via Uso. Gli operai incaricati lavorano alla sistemazione del nuovo camminamento pedonale, che verrà rialzato in modo da mitigare l’effetto "muro di Berlino" per l’aumento dell’altezza della sponda in cemento, a protezione dal rischio esondazioni. Nella seconda metà di febbraio il cantiere sarà operativo anche a ridosso della Statale, per cui l’imbocco di via Uso resterà temporaneamente - si prevede per alcune settimane - a senso unico.

I lavori di innalzamento degli argini sull’Uso sono stati avviati anche sul lato Bellaria, zona Palazzo dei congressi, fin dallo scorso autunno. Si tratta del primo stralcio dell’intervento di "adeguamento del tratto urbano fra la ex Statale 16 e la foce del porto". Opera affidata all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (progettista e direttore dei lavori l’ingegner Elisa Ravalioli). L’importo del primo stralcio, fissato a 850mila euro, è stato assegnato per 569.129 euro alla Cbr di Rimini. Che ha avuto 360 giorni per il completamento del lavoro. È previsto l’innalzamento del muro di contenimento del fiume tra i 35-40 e i 50-60 centimetri a secondo delle zone. "È un intervento che avevamo programmato da tempo: abbiamo lavorato oltre un anno insieme alla Protezione civile regionale per la predisposizione del progetto – ha detto il sindaco Filippo Giorgetti –, anche in modo che fosse contenuto meglio possibile l’impatto sulla viabilità della zona".

L’obiettivo è la messa in sicurezza dell’area prospicente al fiume in caso di temutissima ’piena bisecolare’. Ma anche di alluvioni sempre più frequenti. "Già la prima parte dell’intervento ha dato buoni risultati, come dimostrato dalla tenuta in occasione dell’alluvione in Romagna del maggio 2023 e fenomeni successivi– aggiunge il sindaco –. A fronte di una crescita di eventi estremi opere di messa in sicurezza di questo tipo sono sempre più importanti".

