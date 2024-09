Resa dei conti nel Pd per il nuovo segretario. Sfida all’ultimo voto tra Giacomini e Raggini

Risolta – finalmente – la partita delle candidature per le elezioni regionali, con l’ex sindaca Alice Parma tra i quattro in corsa per un posto da consigliere a Bologna (dopo aver rischiato l’esclusione per la lotta tra le varie correnti del partito), il Pd di Santarcangelo stasera sarà chiamato a un’altra resa dei conti. Oggi si voterà per eleggere il nuovo segretario del circolo dem del centro storico, che è il più importante in città per numero di iscritti. Il congresso è stato deciso dalla direzione dopo le dimissioni di Luca Paganelli, da giugno assessore nella nuova giunta di Filippo Sacchetti. Saranno in due a contendersi il ruolo di nuovo segretario.

La prima a scendere in campo è stata Giulia Giacomini, che fa parte dell’area dem legata al sindaco, alla Parma, alla segretaria comunale Paola Donini. È l’area, per capirci, che sostenne Stefano Bonaccini alle primarie nazionali del Pd. Ma anche la corrente più di sinistra – di cui fa parte lo stesso Paganelli – quella che ha sostenuto Elly Schlein alle primarie e che qui nel Riminese ha in Emma Petitti il suo punto di riferimento, avrà il suo candidato. Si tratta di Massimo Raggini, già sindaco di Poggio Berni. Si annuncia una sfida aperta, anche se la Giacomini, numeri alla mano, sembra partire da favorita. Impiegata, 31 anni, candidata al consiglio comunale alle ultime elezioni e anche nel 2019, con una lettera aperta la Giacomini aveva annunciato a inizio settembre la sua disponibilità a diventare segretaria del circolo del centro. "Sono iscritta al Pd dal 2019, ho partecipato attivamente alle campagne elettorali e ho sempre fatto la volontaria alla Festa dell’Unità. In questi anni ho avuto l’opportunità di conoscere tante persone", aveva spiegato nella sua lettera la Giacomini. Che auspica "un rinnovamento del partito".

Lo sfidante sarà Massimo Raggini. Ex primo cittadino di Poggio Berni, 58 anni, imprenditore (è uno dei soci della Procar), Raggini aveva preso le distanze dal Pd ai tempi di Matteo Renzi. Anche lui, come la Giacomini, è un volontario della Festa dell’Unità. Il congresso di questa sera si terrà presso la nuova ’casa’ del Pd di Santarcangelo in via della Resistenza. Qui il partito si è trasferito dopo aver venduto (oltre un anno fa) la sua storica sede in via Togliatti. Sede che è stata demolita proprio nei giorni scorsi per far posto a una nuova palazzina residenziale.