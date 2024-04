Residence a luci rosse. Revocati i domiciliari per l’ex gestore

Si è svolto nei giorni scorsi l’interrogatorio di garanzia degli indagati coinvolti nell’inchiesta della polizia locale di Rimini sul residence Portofino di viale Pola che – stando alla ricostruzione degli inquirenti – sarebbe stato utilizzato da alcune prostitute straniere per ricevere i clienti. Nel registro degli indagati anche un 90enne riminese, ex gestore della struttura sita a Marina centro, l’ex moglie 86enne e i due figli di 66 e 62 anni. A seguito della richiesta avanzata dal legale della difesa, l’avvocato Gianluca Brugioni (foto), il gip ha disposto nei loro confronti l’attenuamento della misura cautelare. In particolar modo sono stati revocati gli arresti domiciliari a cui era stata sottoposto il 90enne: misura convertita nell’obbligo di firma per quattro giorni a settimana. Revocato invece l’obbligo di firma per la 86enne. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli appuntamenti a luci rosse all’interno del residence sarebbero avvenuti con la compiacenza dei gestori, tra i quali figura anche un 27enne campano.