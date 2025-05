Residenti di Marina centro in rivolta: "Ostaggi dei cantieri e multati dai vigili"

Cantieri che spuntano al mattino e residenti che si trovano le multe sul parabrezza delle auto. Nelle vie di Marina Centro, tra la nuova porta a mare della stazione ferroviaria e viale Principe Amedeo, tanti stanno perdendo la pazienza. "Ci ritroviamo chiusi in casa senza preavviso– scrive un gruppo di cittadini – per dei cantieri che procedono a singhiozzo". A prendere carta e penna sono i residenti della zona a ridosso di viale Principe Amedeo dove, dai primi di maggio, sono in corso lavori nelle vie Mantegazza, Matteucci e Nazario Sauro.

Secondo il racconto di chi abita nella zona, "i lavori procedono a rilento e non ci sono veri e propri cartelli che spieghino come e quando si interviene. Inoltre, tra il 5 e il 14 maggio hanno realizzato tutta la segnaletica a terra, nuova, ma con i lavori in corso si è già rovinata". Trattandosi di lavori di riqualificazione che si spostano strada dopo strada, "in questi giorni il cantiere si è spostato in via Mantegazza, ma senza preavvisi, con impossibilità di entrare ed uscire da casa con le auto". Non solo: "Le vie chiuse di fatto obbligano a percorrere tratti di strade in controsenso, perché la viabilità della zona è fatta di sensi unici". Non è finita qui perché sono arrivate anche le prime sanzioni. "Come se non bastassero già i disagi, i vigili fanno le multe alle auto che non sono parcheggiate negli stalli. Ma quelli per i residenti sono occupati dai cantieri, dunque non agibili".