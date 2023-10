Residenti in trasferta per la raccolta rifiuti

Dal 30 ottobre, chiudono la stazione ecologica di via Emilia Romagna 236 a Cattolica e quella di via Brenta a San Giovanni. Per smaltire i rifiuti, nei prossimi mesi i residenti dovranno recarsi a Misano in via Larga, zona Santamonica, che dista circa 4 km. Tutto questo in attesa della realizzazione, da parte di Hera, della nuova stazione ecologica unica che sarà realizzata in via Bizet a Cattolica, nella zona artigianale. Mette le mani avanti l’assessore all’ambiente Alessandro Uguccioni: "È vero che la stazione di Misano è a 4 km ma vi sarà sempre anche la raccolta a domicilio per chi ne farà richiesta. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza nei prossimi mesi".