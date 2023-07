Residenti sulle barricate "Dopo la mezzanotte Bellaria città fantasma"

Da un post su facebook, all’interno del gruppo pubblico Bellaria Igea Marina today, che conta 21.462 followers nasce un acceso dibattito. La questione è inerente alle strade della città che passata la mezzanotte tendono a svuotarsi. Un problema che si evidenza in maniera più chiara, effettuando un confronto con la Bellaria degli anni ’80, ’90. Sono tante le possibili cause di questa crisi evidenziate dagli utenti: un eccessivo calo di turisti? Una crescente presenza di coppie con bambini e anziani che non amano fare tardi la sera? Locali poco attrattivi per i teenager? Le risposte molteplici e contradditorie sono univoche nelle conseguenze: vie del centro tranquille e ordinate, senza le presenze festanti e rumorosi di un po’ di anni fa.

a.d.t.