Residenze atipiche. Stretta approvata

Approvata in Consiglio Grande e Generale la ratifica del decreto che alza i requisiti per ottenere la residenza atipica per pensionati: il reddito minimo passa da 50mila a 120mila euro annui, con almeno 300mila euro di patrimonio mobiliare in banche sammarinesi da mantenere per tutta la durata della residenza. "Da quando è entrata in vigore la nuova legge, non c’è stata più nemmeno una richiesta", afferma con soddisfazione il segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, difendendo il provvedimento come risposta all’urgenza abitativa. Ma il dibattito in Aula è stato acceso: la maggioranza rivendica coerenza e volontà di regolamentare una tipologia di residenza che incideva sugli affitti; le opposizioni parlano invece di confusione normativa. Passa comunque il decreto, tra polemiche e divergenze politiche.