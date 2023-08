Residenze fiscali, battaglia in aula

Le residenze fiscali non domiciliate sbarcano in Consiglio grande e generale e, come c’era da attendersi, il clima a Palazzo Pubblica diventa più rovente che in Piazza della Liberta, dove di certo non si può dire freschino nel caldo pomeriggio di ieri. Questione spinosa che da mesi occupa la politica sammarinese e non solo. Nella vecchia e nella nuova versione. Dal vecchio Distretto economico speciale, tanto criticato, ai nuovi articoli riproposti nella legge di bilancio della quale si sta occupando in questi giorni il parlamento sammarinese. Al segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, il compito di presentare l’articolo che definisce la residenza fiscale non domiciliata. I cui contorni sono ormai noti, e anche mal digeriti dall’opposizione. Ma anche dai sindacati. La residenza fiscale prevede il permesso di soggiorno dai 30 ai 150 giorni, in alberghi di primarie classi di categoria.

Vaglio della Gendarmeria, nessun accesso al welfare, pagamento di un’imposta annuale di 10.000 euro. Dall’altra parte un’aliquota fissa del 5% sui redditi derivanti da attività di lavoro autonomo svolte in territorio. Prima dell’inizio della discussione in aula Libera fa una proposta al governo. Al quale viene chiesto di ritirare i due articoli sulle residenze fiscali non domiciliate per poi garantire il ritiro di maggior parte degli emendamenti presentati per permettere ai lavori di procedere con celerità. Insomma, il ritiro delle residenze per far cessare l’ostruzionismo in aula. Una proposta che il segretario alle Finanze non accantona del tutto "Se nel confronto – dice – emergeranno motivazioni tecniche convincenti, il governo potrà anche valutare il ritiro degli articoli. Ma non accettiamo ricatti".

Intanto, il dibattito in Consiglio è acceso sin dalle prime battute, sin dai primi interventi. L’opposizione è compatta sull’argomento. Libera, Repubblica Futura e Rete fanno muro. Ma anche tra i banchi della maggioranza il coro dei ’sì’ non viaggia poi così tanto all’unisono. In fin dei conti da mesi la questione divide la politica sammarinese.

Spettatori interessati, fuori da Palazzo Pubblico, i sindacati che più volte si sono espressi sull’argomento. "Residenze fiscali non domiciliate, un ritorno al modello di paradiso fiscale", hanno più volte tuonato e lo hanno fatto anche con un sit-in di protesta proprio fuori dal Consiglio grande e generale quando ancora a tenere banco era il Distretto economico speciale della discordia combattuto in tutti i modi.