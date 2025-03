Resiste all’interno l’ultimo abusivo

Negli anni si sono ripetute le intrusioni da parte di emarginati e immigrati irregolari all’interno dell’ex Roma. Qualcuno vi aveva persino allestito una sorta di accampamento. L’ultimo degli abusivi sembra tuttora resistere in qualche maniera. Durante la scorsa campagna elettorale per le comunali uno dei proprietari aveva parlato di una lettera della società, protocollata in Comune, dove si dava disponibilità a "mettere sul tavolo" l’ex colonia, quale "bene della città", a patto che ci si sedessero tutti: categorie, amministrazione e chiunque volesse portare un contributo.