Rimini, centinaia in sella per il Respect day. “Fermiamo la strage dei ciclisti: noi in fila indiana, auto a 1,5 metri”

Rimini, 8 settembre 2025 – È una strage. Dall’inizio dell’anno alla fine di agosto in Italia sono già morti 155 ciclisti. Il mese scorso è stato quello più nero: 30 vittime ad agosto. “È il record negativo degli ultimi 8 anni”, spiegano da Asaps, la storica associazione impegnata nella sicurezza stradale.

Tra i morti tanti cicloamatori, tra i cui 3 uomini travolti da un’auto un mese fa nel Barese. “Di fronte ai tantissimi incidenti e alle sempre più frequenti liti tra i ciclisti e gli automobilisti, abbiamo capito che serviva un gesto concreto, capace di sensibilizzare le persone e renderli più consapevoli”, spiegano Daniele Barbieri, presidente delle autoscuole Rimini Guida, e Morena Matteoni, fondatrice del gruppo ciclistico Matteoni di Santarcangelo.

Gli organizzatori del Respect Day con il sindaco di Santarcangelo

È nato così il Respect day, il grande evento che domenica 14 settembre vedrà centinaia di persone pedalare lungo le nostre strade.

“Pedaleremo rigorosamente in fila indiana – spiega Matteoni – Partiremo da Rimini, con ritrovo dalle 8 in piazza Cavour. Da qui ciascuno sceglierà il proprio giro e potrà far tappa nei due ristori allestiti per l’evento: uno a Verucchio, un altro a Strigara (Sogliano). Il ristoro finale a Santarcangelo, in piazza Ganganelli, dalle 11 in poi, con piada, salumi, formaggi”.

Sono già oltre 300 i ciclisti che si sono iscritti all’evento e molto di loro indosseranno la divisa bianca con la scritta I love respect.

Durante la mattinata “inaugureremo anche un cartello stradale – continua Barbieri – che ricorda la norma, a chi va in auto, di mantenere sempre la distanza di 1,5 metri quando sorpassa chi va in bici”.

Una norma troppo spesso ignorata, che i ciclisti del Respect day ribadiranno agli automobilisti domenica durante il giro.

“Abbiamo partecipanti da tutta la Romagna e anche dal resto della regione e dalle Marche”, dice ancora Matteoni. Numerosi i Comuni che hanno dato il loro patrocinio all’iniziativa.

“Visto l’entusiasmo – conclude Barbieri – stiamo già lavorando all’edizione del 2026”.