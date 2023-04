Respirano monossido Coppia intossicata

Ha rischiato grosso, grossissimo una giovane coppia che nel tardo pomeriggio di martedì è stata portata d’urgenza all’ospedale di Novafeltria a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio. Un’intossicazione verificatasi in un’abitazione di Sartiano di Novafeltria, in un appartamento abitato da una giovane coppia composta da un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25.

I due si trovavano nell’abitazione quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco hanno iniziato a stare male a seguito dell’inalazione del monossido. L’ipotesi è che si sia trattato di una mala combustione dell’impianto di riscaldamento o di una stufa. Quel che è certo è che l’intossicazione ha costretto all’intervento immediato dei pompieri e dei sanitari del 118. Visitati sul posto, i due giovani sono stati quindi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Novafeltria per svolgere gli accertamenti del caso, sebbene le loro condizioni non siano mai state critiche.

Per capire le cause dell’esalazione di gas tossico, i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento per misurare la concentrazione di monossido, ma l’operazione non è stata resa possibile poiché i giovani nel frattempo avevano già aperto la finestra nel tentativo di favorire il ricircolo di aria ’pulita’.

Per fare luce sull’accaduto sono intervenuti a supporto dei vigili del fuoco anche i carabinieri della compagnia di Novafeltria. Fortunatamente, le condizione dei due giovani ora è in miglioramento.