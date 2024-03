Responsabilità e potere con Lidia Maggi

Esiste un potere che non sia dominio e controllo ma responsabilità? Se ne discuterà nella quinta tappa della Rassegna culturale "Io sono l’altro" che si sviluppa lungo un tracciato composto da sette parole chiave e a partire dalle note di una celebre canzone di Niccolò Fabi. Ogni parola una tappa. L’incontro si svolgerà questa sera alle 20,45 presso il Teatro del Seminario (in via Covignano 259 a Rimini). A guidare l’incontro sarà Lidia Maggi: teologa, pastora battista e ministra biblica itinerante, esperta di formazione biblica ed evangelizzazione, scelta dalle chiese battiste per il pastorato itinerante in chiese e centri culturali. Vive a Dumenza, in provincia di Varese, e col marito forma una coppia pastorale che offre piccole ospitalità destinate a persone in crisi, in ricerca di aiuto, desiderose di un confronto.