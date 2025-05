Resta incastrato in un macchinario. Operaio soccorso dai colleghi

È rimasto incastrato con un braccio in un macchinario ed è stato salvato dai colleghi. Brutto incidente sul lavoro, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri alla Lavanderia Sammarinese di Gualdicciolo. Un dipendente italiano di 57 anni della ditta è rimasto incastrato con il braccio destro in un macchinario. Subito soccorso, sono stati proprio i suoi colleghi di lavoro a riuscire a liberarlo in tempo. Prima di subire gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli uomini della sezione antincendio della Polizia Civile, ma anche quelli del Dipartimento Prevenzione. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Stato, l’uomo se la caverà con una prognosi di sei giorni, dopo lo spavento iniziale. Un incidente per fortuna senza gravi conseguenze per il dipendente della Lavanderia Sammarinese. Ma resta comunque alta l’allerta sui posti di lavoro.

Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, i numeri relativi al 2024, quelli recentemente comunicati dall’Istituto per la sicurezza sociale in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sui luoghi di lavoro proclamata dall’Oil, evidenziano "come la Uoc Medicina Legale e Fiscale – hanno spiegato dall’Istituto del Titano – abbia accolto 380 denunce, con una durata media della prognosi assegnata dal pronto soccorso di 10,15 giorni. In 40 casi la prognosi iniziale assegnata è risultata maggiore o uguale a 30 giorni. L’età media dei lavoratori, al momento dell’infortunio, è risultata di 43,2 anni. Nel corso del 2024 non si sono registrati infortuni mortali sui luoghi di lavoro".

Poi il sindacato. "Il nostro impegno – hanno detto dalla Centrale sindacale unitaria – sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel maggio dello scorso anno è stato rilanciato anche con una giornata di formazione per rappresentanti sindacali. Tra le rivendicazioni spicca quella di istituzionalizzare la figura dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza territoriali, essenziale in una struttura economica fatta di piccole e piccolissime imprese, e per fare fronte alla carenza di Rls aziendali, presenti solo in pochi casi. È necessaria una formazione specifica, dovendo svolgere il proprio ruolo nelle aziende di settori molto diversificati tra loro". Poi sui controlli. "Gli organi pubblici preposti ai controlli nelle fabbriche, nei cantieri, nelle strutture alberghiere e della ristorazione e in tutti i luoghi di lavoro – hanno sottolineato dal sindacato – devono essere potenziati dotandoli di tutte le professionalità e le conoscenze necessarie, così come vanno implementate iniziative permanenti di prevenzione e formazione".