Restaurate le antiche ‘teste’

L’amministrazione comunale di Montescudo - Monte Colombo ha commissionato il restauro di tre antiche teste in pietra a tema militare, che erano posizionate nel parco dei caduti di Monte Colombo. Le teste raffigurano un aviatore, un fante ed un marinaio. Sono opere d’arte di notevole fattura, che risalgono verosimilmente al 1919/1920, anno in cui venne realizzato il nucleo originario del Monumento ai caduti. Il restauro è stato eseguito dalla associazione CRB 360, per conto della A.P.S. Pro Loco Montescudo. La riconsegna delle tre opere d’arte è avvenuta nei giorni scorsi all’ex asilo "Don Matteo Del Monte”", all’interno del quale saranno conservate d’ora in avanti, per evitare che l’esposizione agli agenti atmosferici le danneggino nuovamente.