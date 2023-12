Restauro del Met. Nuova fase dei lavori

È previsto a breve l’inizio dei lavori di restauro e risanamento conservativo del Museo Etnografico, mentre è in corso di ultimazione il disallestimento delle sale e dei magazzini. L’obiettivo dell’intervento – per un investimento di 1 milione e 700mila euro finanziato dal Pnrr – sarà rinnovare e potenziare il polo museale con la realizzazione di spazi per eventi, nuovi servizi e nuovi allestimenti, in linea con gli indirizzi più innovativi della disciplina museale e i più attuali strumenti della comunicazione digitale, con un’attenzione importante al risparmio e all’efficientamento energetico.