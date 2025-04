Restauro ex carceri, approvato il progetto di fattibilità tecnica: intervento da oltre un milione per realizzare un’officina delle arti

Inizieranno entro fine anno i lavori per il rinnovamento della struttura delle ex carceri di via Pio Massani a Santarcangelo. Gli interventi di restauro delle murature esterne e interne, nonché dei solai e del cappotto in legno del torrione delle ex carceri saranno gli interventi più strutturali, a cui si aggiungerà anche l’inserimento di pannelli fonoassorbenti e la realizzazione di collegamenti tra i piani dell’edificio mediante un ascensore e montacarichi, oltre ad impianti di riscaldamento e aria condizionata e la nuova pavimentazione e riqualificazione di tutte le finestre.

È questo il destino tracciato per la struttura dopo che in giunta è stato approvato ieri il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro delle ex carceri. Lo step amministrativo arriva in vista della prossima attuazione dell’intervento del valore complessivo di un milione e 200mila euro, finanziato con un contributo regionale da 720mila euro, per la rigenerazione dell’edificio storico con finalità artistico-culturali.

"L’intervento sulle ex carceri e i lavori per la messa in sicurezza di via Pio Massani, per il quale nelle prossime settimane approveremo il progetto, daranno vita nell’insieme a una consistente rigenerazione di un’area importante del nostro centro storico – ha spiegato la vice sindaca di Santarcangelo Michela Mussoni –, con un investimento complessivo che tra Comune, Regione e Struttura commissariale raggiunge i 3,7 milioni di euro. Una rigenerazione basata su opere strutturali per garantire la piena sicurezza di chi vive e frequenta il centro storico, che nel caso delle ex carceri sarà completata da una rifunzionalizzazione per dotare la città di un nuovo spazio dedicato alla cultura e alle arti".

I lavori, il cui inizio è programmato a ottobre 2025, prevedono la realizzazione di un’officina delle arti con centro espositivo per mostre di arte contemporanea che comprenderà ingresso, atrio, due laboratori artistici e una sala espositiva al piano terra, un laboratorio artistico, una sala conferenze e i servizi igienici al primo piano, un ulteriore laboratorio artistico, servizi igienici e un ripostiglio al secondo piano.