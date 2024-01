Restituito al proprietario il suv rubato e riciclato

Un suv di grossa cilindrata fiammante, ma rubato e riciclato dopo avere abilmente contraffatto il numero del telaio. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia municipale di Riccione che da settimane pongono particolare attenzione alle auto di grossa cilindrata, che siano suv o bolidi sortivi. In questo caso a finire sotto la lente dei vigili è stato un Range Rover Evoque. All’apparenza era tutto a posto. Il veicolo era regolarmente immatricolato in Italia ed aveva una targa italiana. Fin qui tutto regolare come anche la carta di circolazione, ma l’ufficiale del corpo, l’ispettore Giuseppe Sena, ha posato lo sguardo sul numero di telaio presente sul parabrezza del veicolo. Quel numero era simile agli originali, ma qualche dubbio lo faceva sorgere e l’ispettore capo ha voluto vederci chiaro. I vigili hanno proceduto al sequestro del veicolo avviando i controlli tecnici per capirne di più. Ci avevano visto giusto perché dalle verifiche è emerso che tutti i numeri di telaio presenti sul veicolo compreso quello della centralina, erano stati abilmente contraffatti. Il comando ha contattato la stessa Range Rover riuscendo a risalire al numero di telaio originale del veicolo che corrispondeva a quello di un Range Rover Evoque immatricolato in Italia e rubato in Puglia nel 2019.

Al mezzo erano stati tolti i numeri di telaio originali sostituendoli con quelli di un suv identico immatricolato all’estero. Con questo ‘scambio’ il veicolo era stato immatricolato nuovamente in Italia con falsi documenti di circolazione tedeschi come se il veicolo fosse stato importato dalla Germania. A questo punto gli agenti hanno contattato l’Interpol scoprendo che la carta di circolazione tedesca utilizzata era stata ‘rubata in bianco’ in Germania e presentata in un ufficio della Motorizzazione del nord Italia. Una truffa bella e buona che ancora una volta fa emergere un intreccio tra Italia e Germania. Circa un mese fa, durante il ponte dell’Immacolata, i vigili fermarono un Porsche Macan con targa tedesca, scoprendo che la targa era stata falsificata. Si trattava del secondo caso in pochi giorni di auto di grossa cilindrata ma con targa straniera falsificata e senza assicurazione. Le indagini portano alla scoperta di un intreccio con le Germania dove le auto venivano radiate per poi essere portate in Italia, ma con documenti falsi.

Dopo il Porsche Macan e una Mustang è arrivato il Range Rover Evoque per il quale al momento risulta una persona indagata per il reato di riciclaggio. Ma sono in corso ulteriori indagini per individuare se vi sono altre persone coinvolte e altri veicoli rubati e immessi in circolazione con targhe o documenti falsi. Il veicolo è stato ridato al legittimo proprietario.

Andrea Oliva