Restyling della stazione promosso Arriva il certificato di sostenibilità

Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ottiene la certificazione di sostenibilità Envision per gli interventi di rinnovo e restyling delle stazioni di Cattolica-San Giovanni Gabicce e Pesaro. Il riconoscimento viene attribuito per l’importanza e per i benefici che apporteranno i due progetti in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nei riguardi delle rispettive comunità attraverso l’applicazione del sistema indipendente di rating internazionale Envision, in grado di calcolare la sostenibilità delle opere per tutto il loro intero ciclo di vita, attraverso una griglia di analisi basata sulla misurazione oggettiva dei loro effetti positivi a breve e lungo termine.

Un risultato conseguito grazie alle sinergie tra RFI, Comuni e stakeholder interessati che hanno coordinato i numerosi attori coinvolti per individuare gli elementi di sostenibilità del progetto, facilitare il processo progettuale e realizzativo con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità, sicurezza ed integrazione modale. Le stazioni di Pesaro e Cattolica-San Giovanni Gabicce verranno ripensate nel duplice ruolo di nodo primario di accesso al sistema di mobilità collettiva e centralità delle funzioni urbane. I progetti prevedono la riqualificazione del fabbricato che ospitano le rispettive stazioni, con la modernizzazione dell’atrio di ingresso, degli spazi per l’attesa e delle aree comuni, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’upgrading degli impianti di informazione al pubblico, il restyling delle pensiline e del sottopasso ferroviario, nonché la realizzazione di un nuovo fabbricato di accesso sul secondo fronte.