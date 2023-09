Rete in festa con la comicità di Migone

Leggerezza e serenità sono le parole che il movimento civico Rete utilizza per raccontare la sua festa. Quella in programma questa sera nella piazza di Cailungo, a partire dalle 18. ‘Smile’, non a caso, il titolo della festa. Che sta per per ’San Marino indipendente libera estate’. Ad aprire la serata degli spettacoli saranno i ‘Bromance’. Giovanissimi, ma già molto apprezzati, sono un gruppo di talenti sammarinesi, autori e interpreti dello spettacolo comico ‘Voi non mi piacete’, rivisitato in alcune sue parti per questa speciale occasione. Piatto forte, lo spettacolo di Migone, il cabarettista di Zelig, che provoca risate a valanga, spesso alimentate dall’eterno gioco fra uomini e donne che pare fornirgli spunti creativi inesauribili, ma con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei, alla realtà del nostro tempo. Non mancherà, a inizio festa, il saluto politico del presidente di Rete, Matteo Zeppa. Come in tutte le feste che si rispettino, si potrà mangiare una piazza, comodamente seduti ai tavoli, sotto un tendone al riparo da eventuali capricci meteo, ma anche dal fresco della sera.