"Rete potenziata ma i consumi sono raddoppiati"

Il sovraccarico alla linea elettrica a Viserba è stato risolto "e con Enel siamo in contatto per un piano più ampio che possa potenziare le linee ed evitare altri blackout in futuro", precisa l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. Sabato sera verso le 22,30 sul cuore di Viserba, piazza Pascoli e zone limitrofe, è calato il buio. Lo spettacolo che si stava svolgendo con il baritono Simone Baldazzi non è andato come gli spettatori se lo aspettavano. A rimanere al buio e al caldo anche chi a quell’ora sperava di godersi una serata al fresco con il condizionatore nelle camere dell’hotel o nelle abitazioni della zona interessata dal blackout. "In questo periodo di caldo eccezionale - prosegue Morolli - ci sono alberghi che arrivano a un consumo vicino al doppio del consentito in termini di kilowatt richiesti, visto l’utilizzo dei condizionatori. Con Enel ci siamo confrontati e continueremo a farlo anche al termine della stagione per potenziare la rete attuale dove non ancora fatto". L’assessore non gioca sulla difensiva, "dobbiamo anche dire - continua - che ad oggi la rete ha retto proprio per i lavori di potenziamento fatti negli ultimi anni". Tuttavia la temperatura schizzata a ridosso dei quaranta gradi sta mettendo alle corde la rete attuale. "Viviamo in una realtà che a una richiesta energivora molto alta. In questo periodo stiamo subendo una ondata di calore eccezionale, e nei prossimi giorni è previsto un ulteriore peggioramento. Terremo monitorata la situazione. Enel ci ha garantito la possibilità di ricorrere a gruppi elettrogeni, se ce ne sarà la necessità. Nel frattempo si lavora per avviare ulteriori lavori di potenziamento della rete cittadina per completare quella azione avviata negli ultimi anni".