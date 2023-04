Reti fognarie al rush finale Nuove vasche e belvedere

Piano balneazione: entro l’inizio dell’estate parte la gara europea per le vasche di laminazione in piazzale Toscanini e all’altezza dei giardinetti Artemisia Gentileschi a Rivazzurra. Due degli interventi Psbo per la zona sud. L’affidamento dei lavori è previsto per fine anno, con l’avvio dei cantieri nel 2024, che saranno coordinati e integrati col progetto del Parco del mare nei tratti 6 e 7. Si tratta di due opere idrauliche in capo ad Hera, spiega il Comune, "che consentiranno di avanzare nel percorso di potenziamento delle infrastrutture idrico-fognarie sia sotto il profilo della sicurezza idraulica sia per il risanamento ambientale, superando gli scarichi a mare in corrispondenza dei bacini Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella". Assieme all’opera saranno realizzati di due nuovi belvedere, "che offriranno inediti affacci sul mare". Sempre nella zona sud è alle ultime battute l’intervento sul bacino Roncasso, dove si è completata la separazione delle reti fognarie. Hera sta concludendo le verifiche per procedere con la richiesta di riclassificazione dello sfioratore a mare presente, che diventerà scarico di sole acque meteoriche e di drenaggio, "consentendo quindi di superare i divieti di balneazione in occasione di eventi meteorici intensi", aggiunge il Comune. Quanto alla zona nord, cinque dei sette canali presenti - Sacramora, Turchetta, Pedrera Grande, Matrice, Sortie - sono stati trasformati in sfioratori a mare per sole acque meteoriche e di drenaggio. Sono in corso i lavori per il completamento della separazione della rete nel bacino del Viserbella, con lavori infrastrutturali già realizzati e circa il 90% delle utenze che hanno regolarizzato gli allacci. Nelle prossime settimane sarà pubblicata la gara per la realizzazione degli ultimi due lotti in corrispondenza del bacino Brancona, con affidamento entro l’anno e lavori nel 2024. "Stiamo entrando nella fase conclusiva dell’attuazione del Psbo – afferma l’assessore all’Ambiente Anna Montini – con l’avanzamento in particolare degli interventi che si concentrano nel comparto più a sud della città che rappresentano opere decisive per incrementare la sicurezza idraulica della zona e contribuiranno a trasformare il contesto urbano, seguendo la strada tracciata con il belvedere di piazzale Kennedy".

m.gra.