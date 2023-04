"Rette degli asili, zero sconti Altra promessa non mantenuta"

Attacca di nuovo l’amministrazione la Lega di Cattolica, questa volta in ambito di politiche sociali. "La politica, per un buon amministratore, è l’arte di rendere migliori le vite dei suoi concittadini. Ma la politica per essere credibile deve prima di tutto saper mantenere le promesse – parla così Marco Cecchini, consigliere comunale della Lega –. Ad esempio a Cattolica nel programma di mandato il centrosinistra e la allora candidata a sindaco Franca Foronchi avevano promesso l’abbattimento delle rette di iscrizione degli asili comunali durante la campagna elettorale. A distanza di quasi 2 anni dal loro insediamento, però, ci risulta che le rette degli asili non siano state abbattute per aiutare le famiglie cattolichine".

Sull’onda di questa critica, il consigliere del Carroccio rilancia: "È arrivato il tempo per la giunta Foronchi di scontrarsi con la dura realtà delle cose. Durante la campagna elettorale tutte le promesse sembravano possibili, ma la realtà appunto non è così. Viene da pensare, quindi, che la proposta di abbattere le rette degli asili sia da considerarsi come l’ennesimo vuoto slogan in cerca di voti", conclude Marco Cecchini. Certamente la polemica politica continuerà anche nelle prossime settimane all’apertura di una stagione estiva nuovamente decisiva per il tessuto socio-economico cittadino.