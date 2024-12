Rette dei nidi. Famiglie rimborsate

Le famiglie con i bimbi al nido vedranno rimborsate tutte e dieci le mensilità richieste al Comune. Il Comune di Coriano ha soddisfatto tutte le domande pervenute. I voucher che verranno erogati per coprire dieci mensilità, da settembre 2024 a giugno 2025, sono 31 e vanno da un minimo di 334 euro mensili ad un massimo di 650 euro. Due le graduatorie per i bimbi dai 3 mesi ai 3 anni d’età. I criteri e gli scaglioni sono fissati dalla giunta. La prima è rivolta all’iscrizione al nido convenzionato delle ‘Maestre Pie dell’Addolorata’ di Coriano con 14 contributi ad altrettante famiglie, la seconda ne comprende 17. L’investimento complessivo è di 160mila euro, di cui 90mila euro intercettati quest’anno dall’amministrazione. Le rette per i nidi saranno sostanzialmente azzerate, spiega il Comune, con il rimborso o dell’intera tariffa della retta per tutte quelle famiglie che hanno aderito anche al bonus Inps o con un rimborso importante modulato ai requisiti richiesti.