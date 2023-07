Reunion di ex insegnanti a Cattolica, 35 insegnanti tra i 60 e i 95 anni

Al ristorante Marittimo di Cattolica si è tenuta una ‘reunion’ di tanti ex insegnanti di scuola elementare a Cattolica. Erano presenti pure gli insegnanti pionieri della scuola a tempo pieno che iniziò il suo corso nel 1971 sotto la direzione didattica di Arduino Donini di Pesaro. Nella grande rimpatriata c’erano 35 ex insegnanti che oggi annoverano tra i 60 e 95 anni. Tra queste la maestra Antonietta Lugli con i suoi 95 anni appena compiuti e la maestra Carla Chiodi, vicaria della direzione in passato, che in tale occasione ha tenuto un discorso di saluto ricordando l’inizio e l’evolversi della scuola a Cattolica.