"Revoca cittadinanza a Mussolini? Solo un teatrino politico"

La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini continua a far discutere Santarcangelo, infiammando i banchi del consiglio comunale. La decisione, approvata martedì scorso, ha diviso profondamente maggioranza e opposizione: da un lato chi ha accolto con favore la scelta, dall’altro chi, come Alleanza Civica e Fratelli d’Italia, ha preferito abbandonare l’aula al momento della votazione. Un gesto che non è passato inosservato e che ha suscitato critiche da più parti, soprattutto per l’assenza durante un passaggio giudicato da molti come "storico".

"Si è trattato di un atto meramente propagandistico – spiega Barnaba Borghini di Alleanza Civica –. Perché mai, fino ad oggi, nessuno, né dalla maggioranza né da altre forze di sinistra, aveva sollevato la questione?". La lista civica santarcangiolese respinge così le accuse piovute dopo la decisione di lasciare i banchi poco prima del voto, rivendicando invece una scelta pensata nei minimi dettagli.

"Abbiamo deciso di non partecipare non per indifferenza – prosegue Borghini – ma per serietà. Preferiamo lavorare in modo concreto, impegnandoci per il presente e il futuro della città, rispondendo ai bisogni reali dei cittadini. Non ci interessano teatrini politici messi in scena con 80 anni di ritardo". Per la minoranza civica si è trattato dunque di un’iniziativa puramente simbolica, utilizzata come "atto di distrazione di massa". Un gesto che, secondo Borghini, nulla ha a che vedere con nostalgie legate al ventennio. "Non è un occhiolino al ventennio – chiarisce –. In assenza di fascismo, l’antifascismo è diventato ormai la solita arma politica usata da una certa sinistra per costruire e dipingere un nemico che oggi non esiste più".

f. t.