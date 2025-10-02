Revocata la cittadinanza a Mussolini. L’opposizione abbandona l’aula

"Non siamo qui a cancellare la storia, ma a decidere da che parte vogliamo stare". Così il sindaco Filippo Sacchetti nel consiglio comunale di martedì in cui la maggioranza ha proposto e approvato di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che la città conferì nel 1924. Un ordine del giorno voluto da Pd, Più Santarcangelo e Pensa - Una mano per Santarcangelo perché "Santarcangelo è città antifascista che fa di libertà, democrazia, rispetto le sue bussole del vivere civile – spiegano dall maggioranza – Una settimana fa abbiamo celebrato l’81esimo anniversario della Liberazione e gli eroi della Resistenza. È per ribadire quanto questi valori siano nel nostro dna, che abbiamo scelto il consiglio comunlae a ridosso della Liberazione per ricucire una ferita storica: revocare la cittadinanza onoraria a benito mussolini, volutamente scritto in minuscolo perché gli atroci crimini che ha commesso non lo rendono degno neanche delle maiuscole". A leggere l’altra sera in aula l’ordine del giorno, con la voce "rotta dall’emozione", è stato Marco Fabbri, consigliere del Pd.

I consiglieri di Fratelli d’Italia e Alleanza civica hanno abbandonato l’aula al momento del voto, non prima di aver attaccato la maggioranza. Perché "quest’ordine del giorno – dice Barnaba Borghini, capogruppo di Alleanza civica – è un atto meramente propagandistico. Nei suoi 10 anni di mandato Alice Parma non si era mai preoccupata di revocare la cittadinanza a Mussolini. Si svegliano tutti ora all’improvviso. Usciamo dall’aula e non votiamo non per indifferenza, ma per serietà. Preferiamo essere concreti, lavorare per il presente e il futuro di Santarcangelo, fornendo risposte alle necessità dei cittadini, non per fare teatrini con 80 anni di ritardo". Duro anche Italo Piscitelli di FdI: "Proposta strumentale. Solo ora che governa il centrodestra, la sinistra gioca tutte le sue carte per fare leva sulle coscienze. La storia non va usata come una leva per attirare consensi...". Al momento del voto, in aula è rimasto per l’opposizione solo Luigi Berlati. Per Sacchetti "si rivede una scena abbastanza paradossale. Al consiglio comunale del 1924 che conferì la cittadinanza a Mussolini erano assenti 12 consiglieri. Anche stasera (martedì) ci sono assenti. Ma dubito che nel 1924 chi mancò lo fece perché prima bisogna pensare alla sicurezza o a tagliare l’erba nei prati. Probabilmente non andò in aula temendo persecuzioni".

Manuel Spadazzi