Rfi: "Sottopasso senza barriere, presto i lavori"

Partiranno entro la fine dell’anno i nuovi lavori per il completamento del sottopasso centrale della stazione. I lavori, a carico di Ferrovie, erano stati risollecitati dal Comune con una lettera inviata a inizio mese dal sindaco Jamil Sadegholvaad. Palazzo Garampi ha chiesto a Ferrovie rassicurazioni sull’intervento di sistemazione del sottopasso che attraversa i binari, lato stazione, dopo che – alla fine di settembre – è stato inaugurato il nuovo accesso sul lato mare in piazzale Carso, privo di barriere architettoniche. Barriere che restano invece sull’altro lato: il sottopasso che dalle stazioni porta ai binari è privo di ascensori. Rispondendo alle sollecitazioni del sindaco, Rfi (Rete ferroviaria italiana) assicura che "sono in corso le attività per approvare del progetto esecutivo dei lavori". Lavori che prevedono "ascensori e scale mobili tra il sottopasso centrale e l’atrio del fabbricato viaggiatori".

L’avvio del cantiere è previsto "entro la fine di quest’anno" e "i lavori si articoleranno in più fasi interessando progressivamente l’atrio, la prima banchina e una parte del sottopasso centrale". Il completamento dell’opera "è stimato in 20 mesi dalla consegna dei lavori". Rfi precisa che "il sottopasso centrale non prevede il collegamento con i marciapiedi ferroviari per l’accesso diretto alle banchine, funzione già svolta dal sottopasso ferroviario. Ma alla fine dell’intervento l’accessibilità sarà in ogni caso garantita a tutte le persone con disabilità anche dall’ingresso di piazzale Carso, grazie alla riconnessione col percorso privo di ostacoli esistente, che collegherà quindi tutti gli accessi con i principali servizi della stazione". L’intervento, tutto a carico di Rfi, costerà circa 3,6 milioni di euro.