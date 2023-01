Riaccendere il Natale è un gioco da ragazzi

Illuminare il Natale dieci giorni dopo l’Epifania si può, ed è un gioco da ragazzi. A tal punto che "l’ho già fatto tremila volte io", come garantisce uno dei protagonisti di una bravata in pieno centro che ha preso di mira l’albero artificiale e gli addobbi natalizi di piazza Tre Martiri. Quelle luci che da dopo l’Epifania il Comune ha spento, sono tornate a brillare qualche sera fa ’grazie’ alla bravata di un gruppo di giovanissimi che si è reso protagonista di una piazzata ben documentata dai responsabili e che ben presto ha fatto il giro del web impazzando tra i telefonini dei riminesi.

Un video in cui un giovane viene immortalato mentre si avvicina al quadro elettrico relativo all’illuminazione appunto del grande albero al centro della piazza e delle illuminazioni vicine. "L’ho già fatto tremila volte", garantisce il giovane mentre scostando lo sportello del quadro mette mano all’interruttore e in men che non si dica: luce fu. Il giovane abbassando e alzando l’interruttore fa brillare di nuovo la piazza del clima natalizio ormai congedato, il tutto con come sottofondo il ’tifo’ dei propri amici che incitano "Accendi! Accendi!" e una serie di "Olé" che arrivano da alcuni passanti in piazza, sotto l’albero ad assistere con il naso all’insù alla sequela di ’accendi e spegni’ messi in atto dal gruppetto di giovanissimi.

Il tutto è avvenuto proprio a ridosso della definitiva dismissione delle luci natalizie, che ieri hanno visto gli operatori comunali al lavoro anche in piazza Cavour per ’eclissare’ il cielo stellato sopra il centro di Rimini. Forse la nostalgia del Natale appena passato, forse la voglia di immortalarsi e diffondere sui social le proprie ’gesta’, così il gruppetto di ragazzini ha congedato le festività, scatenando tra chi ha visto il video – complice la risonanza mediatica che le riprese hanno avuto su Instagram attraverso il canale da quasi un milione di followers Welcome to Favelas – grande ilarità per il semplice gesto, accompagnato per tutto il tempo dall’ilarità e le risate dei protagonisti.

Un gesto che tuttavia, con il quadro elettrico facilmente accessibile, tanto che un ragazzino appunto è riuscito a metterci le mani "tremila volte", avrebbe però potuto avere ben altre, e più gravi, conseguenze di qualche "olé" urlato al cielo e le risate di un gruppetto di adolescenti.