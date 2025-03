"Riaccendiamo i fornelli con il Brigante"

Per assaggiare le sue specialità, bisognerà attendere settembre. Ma ora è certo: riaprirà il locale di via Marini che – per oltre 25 anni – ha ospitato la Trattoria del Passatore. La trattoria, fondata e gestita da Adriana Pellegrini e dal figlio Yuri Nicolini, da ottobre si è trasferita pochi metri più in là. E al suo posto in via Marini, nel palazzo la cui storia è legato a doppio filo a quella del Passatore, aprirà il nuovo ristorante Brigante. Un chiaro riferimento a Stefano Pelloni, meglio noto come il Passatore. Fu lì che il Passatore trovò rifugio mentre era inseguito dai gendarmi. Ma Francesca Ricci, che abitava nella casa, si rifiutò di nascondere la refurtiva, nonostante la ricompensa offerta da Pelloni che, durante la sua fuga trafelata, perse vari gioielli tra cui un antico monile poi trasformato in anello.

La storia è nota. Come il contenzioso avvenuto qualche mese fa tra i proprietari dell’immobile e i gestori della Trattoria del Passatore, sull’uso del nome e dell’insegna. Alla fine l’hanno spuntata i titolari della Trattoria del Passatore, che hanno conservato il nome e l’insegna nel nuovo locale. "Ma la storia non si sposta. E gli episodi che hanno contribuito ad alimentare il mito del noto brigante sono ancora tutti lì, nel locale di via Marini", spiegano i nuovi titolari del ristorante. Al timone del locale ci saranno Nicola Calò ed Enrico Giovannini, già proprietari a Bellaria di varie attività (tra cui i ristoranti Alice e Bell’Aria), Paolo Masullo (che ha gestito diversi locali) e Michele Balducci, sous chef del Quartopiano di Rimini. "Santarcangelo – dicono loro – ha un fascino impareggiabile. Riaprire un locale che ha due secoli di storia sarà per noi una sfida davvero stimolante". Quel locale di via Marini ha lunga storia. Per tanti anni (prima che aprisse la Trattoria del Passatore) ha ospitato il pub Rugantino.

Il nuovo locale debutterà a settembre, perché prima "ci sono diversi lavori da fare. Gli arredi hanno bisogno di restyling. Ma l’anima del locale – assicurano – resterà quella di sempre". Il Brigante sarà all’insegna della tradizione romagnola. Una trattoria con piatti di carne, ma dove si potranno gustare anche alcune specialità di pesce. Il tutto sarà accompagnato, continuano i gestori, "da una ricca cantina di vini con circa 50 etichette locali". "Proveremo a offrire ai nostri ospiti un’esperienza speciale – promettono i titolari del Brigante – Perché chi viene in quel locale deve poter vivere le suggestioni di un luogo che ha una storia importante da raccontare e da custodire. Protagonista sarà ovviamente la cucina, ma l’atmosfera al Brigante sarà speciale".