Riaperta la mensa della Caritas di Riccione

La mensa dell’associazione Madonna del Mare di Riccione ha riaperto le porte ai bisognosi, che dal periodo della pandemia ricevevano il pranzo da asporto. A consentire la riapertura è il Lions Club Riccione, che ha donato un grande container, adibito a magazzino per materie prime e prodotti alimentari. Si è così liberato il locale della mensa che dal 2005 serve pasti caldi a chi si trova in difficoltà. Al 70 per cento e più si tratta di connazionali, molti del territorio. Il Lions, considerata la necessità di riattivare la mensa che tutti i giorni tranne il sabato serve dalle 60 alle 70 persone e la presidente Rosanna Pompei si è impegnata a realizzare il manufatto, ieri benedetto dal parroco di San Lorenzo don Agostino Giungi. Presenti la sindaca Angelini con gli assessori Zoffoli e Andruccioli e il presidente del Lions Francesco Procopio. Come fa sapere la vicepresidente Cinzia Sabatasso, per quanto riguarda i viveri c’è necessità di avere carne e pesce, in quanto agli indumenti occorre biancheria intima e vestiti da uomo. Per le tante attività sarebbe necessario disporre di altri volontari, dei quali almeno uno disposto a portare a casa il pasto a chi non si può muovere. Domenica 30 alle 12,30 nella tensostruttura della chiesa di San Martino si terrà un pranzo di autofinanziamento per la Caritas interparrocchiale (costo 25 euro, 12 under 10, gratis fino ai 4 anni).

ni.co.