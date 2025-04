Riaperto al pubblico l’Ufficio postale di Montegridolfo, dopo i lavori di ammodernamento della sede di via Roma. Tra i nuovi servizi anche quello della richiesta e rinnovo passaporti. Grazie all’accordo tra Poste Italiane e ministero dell’Interno, residenti e domiciliati potranno presentare la documentazione per il passaporto allo sportello. Basta consegnare un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto.