Riapertura del Gelso, si allungano i tempi

Doccia fredda per le speranze di riapertura a breve termine della piscina al Gelso Sport di Igea Marina. Il tribunale amministrativo regionale ha fissato per il mese di settembre 2025 (tra quasi due anni) l’udienza che dovrebbe dirimere il contenzioso tra la società proprietaria dell’impianto, la Rev Gestione Crediti di Milano, e la società Gelso Sport, che lo ha gestito negli ultimi anni, fino alla chiusura avvenuta a sorpresa il 21 luglio 2022. Da allora centinaia di residenti di Bellaria Igea Marina, bambini, ragazzi, adulti, sono costretti al ruolo di ‘nomadi’ del nuoto, e a rivolgersi per i loro corsi alle vicine piscine di Cesenatico o Savignano (in attesa che apra i battenti quella nuova, ancora non in costruzione, prevista dal Comune di Rimini a Viserba).

"In pratica purtroppo siamo tornati alla situazione che avevamo prima della costruzione degli impianti sportivi del Gelso – osserva il sindaco Filippo Giorgetti –. Come amministrazione non possiamo fare granché a fronte del contenzioso tra privati. Se non assumere, come abbiamo fatto fin dall’inizio, il ruolo di ‘intermediari’, per così dire, tra eventuali soggetti interessati a subentrare nella partita, riaprendo la piscina. Un obiettivo che è ovviamente in linea con le nostre intenzioni, che sono perseguire l’interesse pubblico e ridare alla città quel tipo di servizio".

E proprio nei giorni scorsi, segnala lo stesso Giorgetti, all’amministrazione si sono rivolti alcuni professionisti locali, segnalando il forte interesse al subentro da parte di un gruppo interessato al Gelso Sport. "A quel punto – spiega il sindaco – mi sono immediatamente attivato segnalano l’interessamento alla Rev di Milano. Dalla quale attendo un riscontro". Il complesso situato nel Parco del Gelso era già stato messo in vendita dalla Rev per una cifra intorno ai 3,8 milioni di euro. Verosimilmente, nel caso il Tar tra quasi due anni dovesse riconoscere l’istanza della società milanese, sarà una cifra da rivedere al ribasso.

"Quando il contenzioso legale si sarà risolto – aggiunge Giorgetti – quantomeno per la gestione del servizio piscina, come amministrazione, ma a questo punto la palla passerà alla prossima giunta, sarà da considerare una collaborazione, così come è stato fatto per il cinema Astra". L’idea sarebbe di ottenere in comodato la piscina, e sostenerne, attraverso una convenzione, le spese di gestione, a partire da quelle energetiche e di riscaldamento impianti.

Mario Gradara