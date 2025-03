Riapre il Bistrot del mare: "Danni per 50mila euro dopo l’ultimo allagamento. Ma noi non molliamo"

Gli operai vanno e vengono tutti i giorni, da settimane. "Stiamo facendo le corse, ma finalmente siamo in dirittura d’arrivo. Il 2 aprile riapriremo", assicura Yuri Bianchi, il titolare del Bistrot del mare. Il locale sulla spiaggia di piazzale Kennedy era stato devastato dall’alluvione dello scorso settembre. "Avevamo un metro e mezzo d’acqua, abbiamo dovuto buttare via quasi tutto quello che c’era all’interno", allarga le braccia Bianchi. Il Bistrot del mare fu una delle attività più colpite al mare, dall’ondata di maltempo che si era abbattuta tra il 19 e il 20 settembre. "Con grande fatica e un investimento molto importante, siamo pronto a ripartire".

A quanto ammonta la conta di tutti i danni subiti? "Oltre 50mila euro, fra tutto. Di allagamenti ne abbiamo già subiti diversi, nel corso degli anni, a causa della particolare posizione in cui si trova il ristorante. Ma quella di settembre scorso è stata la prima volta in cui l’allagamento è avvenuto a stagione ancora in corso. Abbiamo dovuto buttare via oltre 15mila euro di generi alimentari. E poi tutto il resto: 6 frigoriferi, un abbattitore che era praticamente nuovo, vari impianti, una parte degli arredi".

Avete ricevuto un risarcimento per i danni causati dall’alluvione? "No, zero euro. Tutto a carico nostro. Va detto che non eravamo assicurati. Da quest’anno invece siamo coperti. E non solo perché ora c’è l’obbligo, per le imprese, di fare la polizza per assicurarsi contro le calamità naturali. Avremmo fatta comunque l’assicurazione, visto quello che ci è successo l’anno scorso".

Ma di allagamenti ne avevate subiti già altri, in passato. "È vero, ma mai con danni così importanti: erano quasi sempre avvenuti nei mesi autunnali e invernali, quando il locale è chiuso. Sapendo i rischi che corriamo con le mareggiate e le piogge abbondanti, ogni anno a fine stagione mettiamo il ristorante in sicurezza. L’anno scorso l’alluvione ci ha colpito tra il 19 e il 20 settembre, quando eravamo ancora in piena attività".

La nuova stagione del Bistrot del mare quest’anno parte già a inizio aprile per provare a recuperare il finale così negativo del 2024? "Vogliamo fare una bella stagione, speriamo nel sole e nell’arrivo di tanti riminesi e turisti. E se il meteo ci darà una mano, siamo convinti che sarà un’estate molto positiva. Nonostante quello che ci è successo abbiamo voglia di ripartire e siamo carichi a mille. Non vediamo l’ora di riabbracciare i nostri clienti".